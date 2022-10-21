Талалаев объяснил свой уход из «Торпедо» в 1995 году

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев, возглавивший «автозаводцев» по ходу текущего месяца, рассказал об уходе из московского клуба во времена своей футбольной карьеры.

Напомним, Талалаев является воспитанником «Торпедо», за который выступал в период с 1991 по 1995 год. По словам тренера, ему пришлось покинуть родную команду по причине проигранной конкуренции за место в составе. Специалист также отметил, что считает свой последующий переход в «Тюмень» верным решением.

«Уход был правильным шагом — в «Тюмени» я стал лучшим бомбардиром и уехал в Италию. Меня часто спрашивают, почему тогда я пошёл на понижение, хотя мог дождаться предложений от больших команд. Но у меня нет боязни Первой лиги — я знаю, как решать там задачи. И как футболист, и как тренер. Я знаю, как поднимать команды — «Химки» и «Тамбов» могут быть свидетелями», — приводит слова Талалаева Sport24.

После 13 туров текущего розыгрыша РПЛ «Торпедо» замыкает турнирную таблицу российского чемпионата, имея в своём активе шесть набранных очков. Свой следующий матч «автозаводцы» проведут 23 октября против «Ахмата». Начало — в 19:00 по московскому времени.