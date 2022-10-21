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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Талалаев объяснил свой уход из «Торпедо» в 1995 году

21 Октября 2022 • 11:36 Комментировать
Ахмат
...
Торпедо Москва
23.10 19:00

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев, возглавивший «автозаводцев» по ходу текущего месяца, рассказал об уходе из московского клуба во времена своей футбольной карьеры.

Напомним, Талалаев является воспитанником «Торпедо», за который выступал в период с 1991 по 1995 год. По словам тренера, ему пришлось покинуть родную команду по причине проигранной конкуренции за место в составе. Специалист также отметил, что считает свой последующий переход в «Тюмень» верным решением.

«Уход был правильным шагом — в «Тюмени» я стал лучшим бомбардиром и уехал в Италию. Меня часто спрашивают, почему тогда я пошёл на понижение, хотя мог дождаться предложений от больших команд. Но у меня нет боязни Первой лиги — я знаю, как решать там задачи. И как футболист, и как тренер. Я знаю, как поднимать команды — «Химки» и «Тамбов» могут быть свидетелями», — приводит слова Талалаева Sport24.

После 13 туров текущего розыгрыша РПЛ «Торпедо» замыкает турнирную таблицу российского чемпионата, имея в своём активе шесть набранных очков. Свой следующий матч «автозаводцы» проведут 23 октября против «Ахмата». Начало — в 19:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Тюмень Андрей Талалаев
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АХМАТ ТОРПЕДО МОСКВА
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