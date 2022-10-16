Шелия — про Талалаева: «У меня нет никаких обид»

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия высказался о своих отношениях с экс-наставником грозненской команды Андреем Талалаевым.

Ранее Талалаев назвал Шелию образцом поведения, но признал, что имел непростые отношения с 33-летним голкипером. Напомним, что в настоящий момент российский специалист руководит московским «Торпедо».

«После увольнения с ним не общался. Это нормально. С кем-то ты остаёшься в тёплых отношениях, а с кем-то расходишься. У меня нет никаких обид. Есть своя дорога, по которой я иду», — цитирует Шелию «РБ Спорт».

Талалаев возглавлял «Ахмат» в период с 2020 по 2022 год. Тренер был отправлен в отставку в перерыве матча 9-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:3).