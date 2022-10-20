Самсонов — о Талалаеве: «Если тренер столько лет работает в РПЛ — это уже топ»

Защитник «Торпедо» Артём Самсонов рассказал о работе с главным тренером Андреем Талалаевым.

«Могу ли назвать Талалаева топом? Это покажут наши дальнейшие игры. Но если тренер столько лет работает в Премьер-лиге, думаю, это уже топ», — заявил Самсонов Sport 24.

Футболист отметил, что у Талалаева есть своя тактика, свой стержень, он является очень сильным специалистом.

Напомним, 50-летний тренер возглавил «Торпедо» 13 октября. В матче 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России «автозаводцы» одержали победу над ЦСКА (1:0).

В РПЛ столичный клуб занимает последнее (16) место, набрав 6 очков после 13 игр.