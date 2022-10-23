Тренер «Торпедо» Нагайцев: «То, что было хорошего, в «Ахмате» сохранили»

Тренер «Торпедо» Юрий Нагайцев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ахматом».

- В последнем матче «Торпедо» выиграло у ЦСКА. Наверное, с хорошим настроением подошли к этой игре?

- Да, конечно, после победы у ребят всегда хорошее настроение. Мы хорошо тренировались, готовились. Надеюсь, что и так же сыграем.

- Ваш штаб прекрасно знаком с сегодняшним соперником. На ваш взгляд, насколько «Ахмат» за эти недели успел измениться? И вообще есть ли какие-то изменения?

- Мы сейчас внимательно изучали, анализировали игру в обороне и атаке. То, что осталось, то, что было хорошего, сохранили. Тренерский штаб что-то принес свое новое. Мы внимательно это изучили, видим это и постараемся этому противостоять.