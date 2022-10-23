Тихонов дал прогноз на матч «Ахмат» - «Торпедо»

Бывший футболист национальной сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о предстоящем матче 14-го тура Премьер-лиги, в котором грозненский «Ахмат» встретится со столичным «Торпедо».

«Торпедо» нужны очки, команда находится на последнем месте. «Ахмат» расположился близко к лидерам, поэтому им тоже нужна победа. Нас ждет интересная игра, наверное, ближе к ничьей», - приводит слова эксперта Metaratings.ru.

Матч «Ахмат» - «Торпедо» состоится в Грозном сегодня, 23 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Перед этой встречей хозяева занимают восьмое место, а гости замыкают турнирную таблицу.