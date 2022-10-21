Талалаев: «Планировал до зимы определиться с местом работы в другой стране»

Главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал о вариантах продолжения карьеры за рубежом.

Специалист сказал, что первыми в списке желаемых к тренерству команд были варианты за рубежом. В России Талалаевым были преодолены все ступеньки футбола – от юношеских команд до чемпионата России.

«Считал, что готов к новому этапу, планировал до зимы определиться с местом работы в другой стране», - цитирует специалиста «Sport24».

У тренера были конкретные предложения от заграничных команд, однако не из пятёрки лучших футбольных стран Европы, а из «Венгрии и арабского мира».