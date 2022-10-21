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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Талалаев: «Планировал до зимы определиться с местом работы в другой стране»

21 Октября 2022 • 00:19 Комментировать
Ахмат
...
Торпедо Москва
23.10 19:00

Главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал о вариантах продолжения карьеры за рубежом.

Специалист сказал, что первыми в списке желаемых к тренерству команд были варианты за рубежом. В России Талалаевым были преодолены все ступеньки футбола – от юношеских команд до чемпионата России.

«Считал, что готов к новому этапу, планировал до зимы определиться с местом работы в другой стране», - цитирует специалиста «Sport24».

У тренера были конкретные предложения от заграничных команд, однако не из пятёрки лучших футбольных стран Европы, а из «Венгрии и арабского мира».

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Чемпионат России Андрей Талалаев
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АХМАТ ТОРПЕДО МОСКВА
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