Ле Таллек рассказал, что изменилось в «Торпедо» с приходом Талалаева

Полузащитник «Торпедо» Дамьен ле Таллек рассказал, что изменилось в команде после того, как её возглавил Андрей Талалаев.

Напомним, 50-летний специалист был официально представлен в качестве нового главного тренера «автозаводцев» 13 октября. Ранее он работал в «Ахмате», из которого был уволен в начале сентября.

По словам 32-летнего француза, с приходом Талалаева команда стала больше бегать и работать. Также форвард отметил коммуникативные навыки российского специалиста, которые идут на пользу коллективу.

«Мы очень много разговариваем. За последние два дня у нас было четыре или пять встреч: и командных, и персональных. Думаю, это важно для команды. Андрей Викторович всегда говорит работать много и лучше, слушать его. Будем стараться выполнять все его требования», — приводит слова ле Таллека «Чемпионат».

После 13 туров текущего розыгрыша РПЛ «Торпедо» замыкает турнирную таблицу российского чемпионата, имея в своём активе шесть набранных очков. Свой следующий матч «автозаводцы» проведут против бывшей команды Талалаева «Ахмата». Встреча состоится 23 октября, и начнётся она в 19:00 по московскому времени.