Талалаев не полетел в Грозный на игру с «Ахматом»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев не полетел вместе с командой в Грозный на матч 14-го тура РПЛ против «Ахмата», сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, причиной такого решения могло стать недопонимание специалиста с руководством своего бывшего клуба. Напомним, Талалаев был уволен из «Ахмата» по ходу матча 9-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:3). Торпедовцев же тренер возглавил 13 октября.

Матч «Ахмат» — «Торпедо» состоится завтра, 23 октября. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени. На данный момент «автозаводцы» замыкают турнирную таблицу чемпионата России, набрав всего шесть очков в 13 встречах.