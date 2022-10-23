Ташуев: «Будет боевая игра, от ножа, по крайней мере, с нашей стороны точно»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Торпедо».

- Какие ожидания перед сегодняшней игрой?

- Ожидания обычные, обе команды, которые выходят на поле, хотят выигрывать. Мы, естественно, как и хозяева, как и футбольный клуб «Ахмат» будем делать для этого все возможное. Ждем хорошего футбола.

- Насколько опасно сегодняшнее «Торпедо» с учетом того, что оно обыграло ЦСКА в прошлом матче и сейчас на эмоциональном подъеме?

- Кубковые матчи немного своеобразные. Сейчас формат такой достаточно необычный, поэтому составы не всегда стабильные и правильные. А ожидания? Команды, которые борются за выживание, всегда мотивированы, им терять нечего. Мы тоже нацеливаемся на такой футбол. Я думаю, он будет достаточно боевой. Такая боевая игра, от ножа, по крайней мере, с нашей стороны точно. Мы тоже мотивированы и будем сражаться.