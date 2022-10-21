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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Талалаев — о соперниках для сборной России: «Достойных команд хватает — нужно хорошо искать»

21 Октября 2022 • 11:19 Комментировать
Ахмат
...
Торпедо Москва
23.10 19:00

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев поделился мнениям о том, нужна ли сборная России в условиях международной изоляции.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных турнирах.

По мнению специалиста, национальная команда должна существовать, так как она является апогеем успеха и признания для футболистов. Также Талалаев считает, что достойных соперников для сборной можно найти даже в таких непростых условиях.

«Даже в этих непростых условиях нужно искать возможности играть с командами хорошего уровня, будь то африканские или азиатские сборные. Достойных команд хватает — нужно хорошо искать», — цитирует Талалаева Sport24.

Свой последний на сегодняшний день матч сборная России провела 24 сентября, когда в товарищеской встрече одолела команду Кыргызстана со счётом 2:1. В ноябре национальной команде также предстоит встретиться со сборными Ирана и Боснии. 

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Сборная России Андрей Талалаев
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АХМАТ ТОРПЕДО МОСКВА
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