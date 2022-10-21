Талалаев заявил, что не покинет «Торпедо», если команда вылетит из РПЛ

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев, возглавивший «автозаводцев» по ходу текущего месяца, рассказал, что будет делать, если команда вылетит в Первую лигу по итогам нынешнего сезона.

Напомним, что после 13 туров «Торпедо» замыкает турнирную таблицу РПЛ, имея в своём активе всего шесть набранных очков. Отставание от спасительного 12-го места сейчас составляет шесть баллов.

«Мы реалисты, поэтому понимаем — шанс вылететь в Первую лигу есть. И наш тренерский штаб не снимает с себя ответственности и обязанности в восстановлении статуса-кво. Приняли команду в РПЛ — значит, закладываемся на то, если вдруг вылетаем ниже, то готовы работать там», — приводит слова Талалаева Sport24.

Свой следующий матч «Торпедо» проведёт 23 октября против бывшей команды Талалаева «Ахмата». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.