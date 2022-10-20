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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Талалаев поведал, что отказал нескольким клубам РПЛ

20 Октября 2022 • 22:51 Комментировать
Ахмат
...
Торпедо Москва
23.10 19:00

Возглавивший московское «Торпедо» Андрей Талалаев поведал, что у него были предложения и от более престижных команд, но он отказал всем после того, как расстался с грозненским «Ахматом», специально для того, чтобы попробовать спасти свой клуб от вылета в низшую лигу. Сейчас московское «Торпедо» находится в самом арьергарде турнирной таблицы, пока что у клуба лишь шесть очков на счету.

- Так на меня и вышло несколько клубов РПЛ — всем отказал. Но «Торпедо» меня вырастило и дало шанс — первые шаги в футболе сделал именно здесь. Это ключевой фактор. Я вернулся домой, - цитирует слова Талалаева Sport24.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Андрей Талалаев
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АХМАТ ТОРПЕДО МОСКВА
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