Тукманов считает, что Талалаев мог договориться с «Ахматом»

Бывший руководитель столичного «Торпедо» Александр Тукманов высказался о пропуске Андреем Талалаевым матча против «Ахмата».

«Может, при переходе в «Торпедо» Талалаев договорился, что не приедет в Грозный. Такое случается, и подобные случаи уже встречались. Надо к этой ситуации отнестись с пониманием», – заявил экс-президент «автозаводцев», чьи слова цитирует «РБ Спорт». Также Тукманов отметил, что его бывшему клубу в любом случае будет непросто во встрече с грозненским коллективом, однако, по его мнению, физические кондиции игроков столичной команды не будут хуже, чем у соперника.

Встреча между «Ахматом» и «Торпедо» пройдёт завтра, 23 октября. Начало матчаназначено на 19:00 по московскому времени.

