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Игрок «Торпедо» Султонов: Мы не боимся штрафов Талалаева

16 Октября 2022 • 17:34 Комментировать
Ахмат
...
Торпедо Москва
23.10 19:00

Полузащитник «Торпедо» Мухаммад Султонов поделился мнением о системе штрафов нового главного тренера Андрея Талалаева.

«У Талалаева в «Ахмате» была история с жесткими штрафами? Мы не боимся штрафов. Дисциплина бьет класс. Дисциплина — это хорошо», — приводит слова Султонова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 29-летний игрок принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

«Торпедо» занимает последнее (16) место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе всего шесть набранных очков после 13-ти туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Андрей Талалаев Мухаммад Султонов
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АХМАТ ТОРПЕДО МОСКВА
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