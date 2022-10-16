Игрок «Торпедо» Султонов: Мы не боимся штрафов Талалаева

Полузащитник «Торпедо» Мухаммад Султонов поделился мнением о системе штрафов нового главного тренера Андрея Талалаева.

«У Талалаева в «Ахмате» была история с жесткими штрафами? Мы не боимся штрафов. Дисциплина бьет класс. Дисциплина — это хорошо», — приводит слова Султонова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 29-летний игрок принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

«Торпедо» занимает последнее (16) место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе всего шесть набранных очков после 13-ти туров.