Селюк поддержал решение Талалаева не ехать на игру с «Ахматом»

Знаменитый футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о решении наставника «Торпедо» Андрея Талалаева пропустить игру против «Ахмата».

«Ничего особенного в этом не вижу. Я был уверен, что он не полетит в Грозный. Человека только что уволили, и понятно, что играть сразу против бывшего клуба как-то неправильно. Даже с точки зрения этики», – заявил представитель многих известных футболистов, чьи слова цитирует «РБ Спорт». Селюк отметил, что в аналогичной ситуации поступил бы точно также.

Напомним, что Талалаев пропустит игру против своей бывшей команды из-за болезни, которую подтвердил медицинский штаб «автозаводцев».

