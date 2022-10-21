Селюк: Конате может получить российское гражданство

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, ответил на вопрос о возможном получении игроком паспорта РФ.

«Возможно, он получит российский паспорт. Почему нет? У него жена — русская, дети будут наполовину русские, наполовину ивуарийцы. Так что получение гражданства возможно», — заявил Селюк «РБ Спорту».

Агент рассказал, что новый главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев является очень требовательным, он делает упор на физическую подготовку, но Конате мощный парень, поэтому ему нравятся такие тренировки.

В текущем сезоне 24-летний форвард принял участие в 14 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и сделал одну голевую передачу.