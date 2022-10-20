Нападающий «Торпедо» Лебеденко: «Верю, что удастся избежать вылета»

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко считает, что «автозаводцам» по силам сохранить прописку в РПЛ по итогам нынешнего сезона.

Напомним, после 13 туров москвичи замыкают турнирную таблицу чемпионата России, имея в своём активе шесть набранных очков.

«Главное — исправить ситуацию в чемпионате. Верю, что удастся избежать вылета, все ребята верят в это. Андрей Талалаев сказал, что он бы не приходил в команду, если бы не верил. Ситуация тяжёлая, но не критическая — приложим все силы, чтобы исправить её», — цитирует Лебеденко ТАСС.

Футболист также отметил работу нового главного тренера команды Андрея Талалаева, заявив, что с приходом 50-летнего специалиста команда начала смелее доходить до ворот соперников.

Свой следующий матч «Торпедо» проведёт 23 октября против «Ахмата». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.