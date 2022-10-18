Шапич: «Уверен, что с Талалаевым мы спасёмся»

Несмотря на то, что в тринадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги московское «Торпедо» проиграло «Локомотиву», сербский защитник команды Стефан Шапич уверен, что с новым наставником Андреем Талалаевым «Торпедо» спасется.

Сейчас у команды, в этом сезоне вернувшейся в Премьер-лигу, шесть очков, и она уступает уже пять очков идущему четырнадцатым воронежскому «Факелу».

- Андрей Талалаев — очень хороший тренер. Мы с ним провели всего лишь несколько тренировок, но он мне нравится. Уверен, с ним мы не вылетим из РПЛ. Мы сделаем все для этого, - цитирует слова сербского защитника «РБ Спорт».