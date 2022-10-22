Юран – о болезни Талалаева: «Тренер не может заболеть?»

Бывший наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался о болезни своего коллеги по цеху Андрея Талалаева.

Напомним, что новый главный тренер «Торпедо» из-за простуды не поедет с командой на матч Российской премьер-лиги против «Ахмата». «Тренер не может заболеть, что ли? Талалаев заболел. Он пришёл в «Торпедо» решать задачу. Я уверен, что заболел и именно по этой причине не полетел с командой в Грозный», — заявил известный специалист в интервью «Чемпионату».

«Автозаводцы» встретятся с «Ахматом» завтра, 23 октября. Стартовый свисток арбитра назначен на 19:00 по московскому времени.

