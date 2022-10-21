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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Талалев: «Сейчас появилась мода на атакующий футбол, команды меньше занимаются обороной»

21 Октября 2022 • 09:56 Комментировать
Ахмат
...
Торпедо Москва
23.10 19:00

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев, возглавивший московскую команду по ходу текущего месяца, рассказал о современных футбольных тенденциях.

По мнению специалиста, сейчас команды больше заточены на атаку, чем на игру в обороне.

«Я смотрел не так много футбола. Но обратил внимание, что гегенпрессинг, как основная идея, потихоньку уходит на второй план. Сейчас появилась мода на атакующий футбол. Команды меньше занимаются обороной, от этого сзади случается больше ошибок — отсюда и голы», — приводит слова Талалева Sport24.

Тренер также отметил, что эта тенденция никак не связана со снижением общего уровня команд РПЛ из-за массового отъезда легионеров.

После 13 туров «Торпедо» замыкает турнирную таблицу чемпионата России с шестью набранными очками в своём активе. Следующий матч «автозаводцы» проведут 23 октября против «Ахмата». Начало — в 19:00 по московскому времени.    

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Андрей Талалаев
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АХМАТ ТОРПЕДО МОСКВА
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