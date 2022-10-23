Нагайцев: «Подвела реализация»

В матче четырнадцатого тура российского чемпионата «Торпедо» уступил с минимальным счетом в гостевой встрече грозненскому «Ахмату». Это случилось в отсутствие главного тренера команды Андрея Талалаева, обязанности которого взвалил на себя его заместитель Юрий Нагайцев. Он поделился своим мнением о причинах неудачи команды.

- Планом на игру было провести быстрые ответные атаки после отбора мяча, чтобы мяч был доставлен в ударную зону перед воротами соперника. Это сработало, моменты у нас были. Подвела реализация. В одном моменте не хватило мастерства, в другом — хладнокровия, - цитирует слова Нагайцева официальный сайт автозаводцев.