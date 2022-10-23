Ташуев: «Можно было больше забить»

В матче четырнадцатого тура российского чемпионата «Торпедо» уступил с минимальным счетом в гостевой встрече грозненскому «Ахмату». Наставник грозненского клуба Сергей Ташуев считает, что его команда вполне могла выиграть с большим преимуществом, но, в то же время, отметил игру голкипера «Ахмата», который спас команду от неприятностей.

- Мы могли забивать больше, моменты были. Но сказалась составляющая нашей дорожной карты. Тяжелейшая дорога в Краснодар на автобусе туда и обратно, ночной большой перелет в Оренбург. Как‑то все было сумбурно, такая игра ожидалась, - заявил Ташуев в интервью телеканалу «Матч ТВ».