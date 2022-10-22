Нагайцев заменит Талалаева в матче с «Ахматом»

Мы уже сообщали о том, что Андрей Талалаев будет вынужден пропустить матч четырнадцатого тура российского чемпионата, это связано с болезнью наставника. Любопытно, что ранее Талалаев тренировал как раз грозненский «Ахмат», откуда был уволен при непонятных обстоятельствах.

Однако, как утверждают в «Торпедо», пропуск матча никоим образом не имеет отношения к бывшей работе Талалаева. Между тем его работу в предстоящей игре будет выполнять Юрий Нагайцев, входящий в тренерский штаб Талалаева. Матч между «Ахматом» и «Торпедо» пройдет в воскресенье, в 19 часов по московскому времени.