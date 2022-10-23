Чурич: «Должны были побеждать»

В матче четырнадцатого тура российского чемпионата «Торпедо» уступил с минимальным счетом в гостевой встрече грозненскому «Ахмату». Это случилось в отсутствие главного тренера команды Андрея Талалаева, который заболел и пропустил вояж в столицу Чеченской республики. Неудачу команды прокомментировал полузащитник Марио Чурич, который считает, что «Торпедо» могло победить.

- Если ты не забиваешь свои мячи, соперник рано или поздно тебя обязательно накажет. «Ахмат» - хорошая команда, но, на мой взгляд, мы выглядели сегодня предпочтительнее. Мне кажется, мы должны были побеждать, - считает Чурич, слова которого цитирует официальный сайт автозаводцев.