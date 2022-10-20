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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент допустил, что вратарь Ботнарь ещё сможет сыграть за «Торпедо» в этом сезоне

20 Октября 2022 • 13:39 Комментировать
Ахмат
...
Торпедо Москва
23.10 19:00

Дмитрий Кигинько, агент вратаря «Торпедо» Виталия Ботнаря, рассказал о том, как проходит восстановление футболиста после тяжёлой травмы.

Напомним, по ходу матча 5-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:1) 21-летний голкипер повредил крестообразные связки, после чего уже успел перенести операцию.

Агент допустил вариант, при котором футболист ещё сможет выйти на поле в нынешнем сезоне.

«Надеюсь, что всё будет идти по плану или даже быстрее. Самые оптимистичные сроки восстановления? С травмой Ботнаря сложно что-то спрогнозировать. Может быть, мы ещё увидим Виталия в воротах «Торпедо» в этом сезоне», — цитирует Кигинько Sport24.

В текущем сезоне Ботнарь успел провести в составе «автозаводцев» четыре матча, пропустив в них семь голов и один раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.   

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Виталий Ботнарь
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