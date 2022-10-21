Талалев рассказал, как ещё месяц назад отказался от работы в «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев, возглавивший «автозаводцев» 13 октября, рассказал о том, как принял предложение со стороны московского клуба.

По словам специалиста, он не планировал возвращаться к тренерской деятельности так рано, но руководство «Торпедо» смогло его убедить присоединиться к команде. Напомним, ранее Талалаев работал в «Ахмате», из которого был уволен в сентябре нынешнего года.

«Когда примерно месяц назад Илья Леонидович (Геркус) попросил о встрече и предложил подумать о «Торпедо», я ему так и сказал: хочу пока продолжить отдых. Но потом наступил мой день рождения, было много поздравлений от воспитанников «Торпедо». Мысль, что нужно ему помочь, крепла. Тут «Торпедо» вышло на меня ещё раз — смогли убедить, что нужно возглавить клуб именно сейчас», — цитирует Талалаева Sport24.

После 13 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Торпедо» расположилось на последнем 16-м месте турнирной таблицы, набрав шесть очков. Свой следующий матч «автозаводцы» проведут 23 октября против бывшей команды Талалаева «Ахмата». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.