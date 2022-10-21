Экс-спортивный директор «Торпедо» рассказал, как сорвался переход Самошникова в московский клуб из-за 50 тысяч рублей

Бывший спортивный директор «Торпедо» Владислав Бондаренко рассказал о сорвавшемся переходе нынешнего защитника «Рубина» Ильи Самошникова в московский клуб в 2018 году.

Напомним, что позже, в 2019 году, футболист всё-таки перешёл в «Торпедо» из ярославского «Шинника», откуда затем отправился в «Рубин».

«Он уехал в «Шинник», потом сорвался переход в «Оренбург». Какая-то мутная история... Но мы постоянно были на связи. А не забрали в «Торпедо» Самошникова той зимой по нелепой причине. Не хватило 50 тысяч рублей. Надо было добавить 50 тысяч к зарплате», — приводит слова Бондаренко«Спорт-Экспресс».

Самошников защищает цвета «Рубина» с января 2020 года. В нынешнем сезоне 24-летний защитник провёл в составе казанской команды 13 матчей, забив в них один гол и отдав две результативные передачи.