Агент Ави Нимни, представляющий интересы полузащитника израильского «Маккаби» Нетания Эдена Карзева, прокомментировал возможный переход игрока в «Динамо».

«Всё верно, Эден и «Динамо» в продвинутых переговорах. Думаю, уже завтра вы узнаете хорошие новости. На это есть очень хорошие шансы», – поведал Нимни.

Эден Карзев провёл более шестидесяти матчей в высшем дивизионе израильского футбола, а в составе сборной появился на поле трижды. По данным Transfermarkt, текущая стоимость 22-летнего опорного хавбека составляет 1 млн евро. Цвета «Маккаби» Нетании Карзев защищает с августа прошлого года.