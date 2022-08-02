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Агент полузащитника сборной Израиля рассказал о переговорах с «Динамо» эксклюзив

02 Августа 2022 • 23:48 Комментировать
Крылья Советов
...
Динамо Москва
07.08 17:30

Агент Ави Нимни, представляющий интересы полузащитника израильского «Маккаби» Нетания Эдена Карзева, прокомментировал возможный переход игрока в «Динамо».

«Всё верно, Эден и «Динамо» в продвинутых переговорах. Думаю, уже завтра вы узнаете хорошие новости. На это есть очень хорошие шансы», – поведал Нимни.

Эден Карзев провёл более шестидесяти матчей в высшем дивизионе израильского футбола, а в составе сборной появился на поле трижды. По данным Transfermarkt, текущая стоимость 22-летнего опорного хавбека составляет 1 млн евро. Цвета «Маккаби» Нетании Карзев защищает с августа прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Маккаби Нетания Трансферы футбола - лето 2022 Эден Карзев
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