Шунин: «Вроде и выиграли, но установку тренера не выполнили»

Московское «Динамо» продолжает идти без поражений по чемпионату российской Премьер-лиги - в четвертом туре «бело-голубые» переиграли в Самаре местные «Крылья Советов», забив два безответных мяча. Голкипер московского клуба Антон Шунин доволен результатом, однако считает, что установка тренера игроками до конца выполнена не была.

- Остался осадок от того, что мы вроде выиграли и сыграли на ноль, но в некотором плане не выполнили установку тренера, - цитирует Шунина Rusfootball.info.

В следующем, пятом туре российской Премьер-лиги «Динамо» примет дома гостей из Кубани - «Краснодар».