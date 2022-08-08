Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шунин: «Вроде и выиграли, но установку тренера не выполнили»

08 Августа 2022 • 01:58 Комментировать
Крылья Советов
0:2
Динамо Москва
окончен

Московское «Динамо» продолжает идти без поражений по чемпионату российской Премьер-лиги - в четвертом туре «бело-голубые» переиграли в Самаре местные «Крылья Советов», забив два безответных мяча. Голкипер московского клуба Антон Шунин доволен результатом, однако считает, что установка тренера игроками до конца выполнена не была.

- Остался осадок от того, что мы вроде выиграли и сыграли на ноль, но в некотором плане не выполнили установку тренера, - цитирует Шунина Rusfootball.info.

В следующем, пятом туре российской Премьер-лиги «Динамо» примет дома гостей из Кубани - «Краснодар».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Антон Шунин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Ростов 2:1 Оренбург 1.80 3.90 4.20
окончен Сочи 2:1 Пари НН
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Августа
02:11 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Жаль, быстро пропускаем»
01:58 · Россия. Премьер-лига
Шунин: «Вроде и выиграли, но установку тренера не выполнили»
01:22 · Россия. Премьер-лига
Точилин: «Сыграли качественно»
07 Августа
23:05 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Забили второй и расслабились»
22:43 · Россия. Премьер-лига
Глушенков: «Нам снова не везёт»
22:33 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Слишком легко пропустили первый гол»
22:08 · Россия. Премьер-лига
Агент Роберто Фернандеса: «Прекрасно, что он забил» эксклюзив
22:02 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» благодаря двум пенальти с минимальным счетом одолел «Оренбург»
21:41 · Россия. Премьер-лига
Грулёв: «Игра была тяжёлой»
21:39 · Россия. Премьер-лига
В матче «Ростов» - «Оренбург» реализован уже третий пенальти
21:28 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» снова забил «Оренбургу» с пенальти
21:04 · Россия. Первая лига
«Динамо» из Махачкалы вырвало победу в игре с «Шинником»
20:58 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» забил «Оренбургу» на 45-й минуте с пенальти
20:50 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» дважды подряд поразил ворота «Пари НН»
20:48 · Россия. Премьер-лига
​Канчельскис: «Спартак» ничего не добьётся, поверьте мне»
Все новости
Рекомендуем