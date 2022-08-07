Грулёв: «Игра была тяжёлой»

Московское «Динамо» продолжает идти без поражений по чемпионату российской Премьер-лиги - в четвертом туре «бело-голубые» переиграли в Самаре местные «Крылья Советов», забив два безответных мяча. Нападающий московского клуба Вячеслав Грулев доволен успехом, но признал - победа далась очень нелегко.

- Игра получилась очень тяжелой и интенсивной. Мы большую часть времени оборонялись, особенно в первом тайме. Хорошо, что забили второй мяч и довели матч до победы. Очень рад этому, так как давно здесь не выигрывали, - цитирует игрока «Спорт-экспресс».

В следующем, пятом туре российской Премьер-лиги «Динамо» примет дома гостей из Кубани - «Краснодар».