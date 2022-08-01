Осинькин — о матче «Крылья Советов» — «Торпедо»: «На все 90 минут у ребят сил не хватило»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ против «Торпедо» (1:1).

По мнению наставника, его подопечным не хватило сил на все 90 минут встречи из-за недостатка футболистов.

«Во второй половине встречи мои футболисты были активнее, но на все 90 минут у ребят сил не хватило. У нас есть определённый кадровый голод, так как пять человек сейчас в лазарете. Есть футболисты, которые играли не на своих позициях», — цитирует Осинькина пресс-служба «Крыльев Советов».

Напомним, что москвичи вышли вперёд на на 19-й минуте матча после гола Давида Караева. Самарцы ответили лишь на 68-й минуте усилиями Владислава Шитова, установив окончательный счёт этой игры.

Свой следующий матч подопечные Осинькина проведут 7 августа против московского «Динамо». Начало — в 17:30 по московскому времени.