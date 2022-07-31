Смольников: «Ничья на выезде при наших двух последних результатах - это тоже хорошо»

Лучший футболист матча «Крылья Советов» - «Торпедо» Игорь Смольников поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Как вы оцените результат сегодня, учитывая то, что команда вела в счете, но мячом владела не много? Это действительно набранное очко, или сегодня очки потеряли?

- Я думаю, до игры Самара в любом случае считалась фаворитом, но сейчас можно сказать, что если бы мы в каких-то моментах действовали поразумнее, то вполне могли бы завоевать три очка. Думаю, ничья на выезде при наших двух последних результатах - это тоже хорошо.

- «Торпедо» осознанно отдавало инициативу хозяевам и возможность владеть мячом, чтобы получать пространство на чужой половине поля, или это происходило по ходу матча из того, как игра складывалась?

- Сейчас тяжело говорить. В любом случае мы забили ранний гол. Где-то психологически все равно садились назад, а «Крыльям» надо было забивать, они шли вперед. Тем самым мы где-то садились и прижимались, поэтому были моменты у наших ворот. Ничего страшного, будем делать анализ и двигаться дальше.