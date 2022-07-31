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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Крылья Советов» сравняли счёт в матче с «Торпедо» после удара Шитова

31 Июля 2022 • 19:08 Комментировать
Крылья Советов
1:1
Торпедо Москва
окончен

«Крылья Советов» принимают «Торпедо» в матче третьего тура Премьер-лиги. Самарцы пропустили мяч после чудо-удара Давида Караева в первом тайме. Сравнять счет удалось на экваторе второй части поединка. Последовал прострел справа к вратарской, Максим Глушенков сохранил мяч и протолкнул его под удар Владиславу Шитову, и тот отправил мяч в сетку - 1:1.

В онлайн-таблице самарцы набирают четыре очка, их соперник с одним очком откатился на предпоследнюю строчку.

Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.

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Торпедо Москва Крылья Советов
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окончен Пари НН 2:2 ЦСКА Москва
окончен Крылья Советов 1:1 Торпедо Москва 1.66 3.95 5.40
окончен Спартак Москва 4:1 Оренбург 1.46 4.40 7.80
Идет 14 минута Ростов 0:0 Химки 1.81 3.65 4.70
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