«Крылья Советов» сравняли счёт в матче с «Торпедо» после удара Шитова

«Крылья Советов» принимают «Торпедо» в матче третьего тура Премьер-лиги. Самарцы пропустили мяч после чудо-удара Давида Караева в первом тайме. Сравнять счет удалось на экваторе второй части поединка. Последовал прострел справа к вратарской, Максим Глушенков сохранил мяч и протолкнул его под удар Владиславу Шитову, и тот отправил мяч в сетку - 1:1.

В онлайн-таблице самарцы набирают четыре очка, их соперник с одним очком откатился на предпоследнюю строчку.

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