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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Красивый гол Караева и ответный мяч арендованного спартаковца: «Торпедо» Бородюка набрало первое очко в сезоне в гостях у «Крыльев Советов»

31 Июля 2022 • 19:30 Комментировать
Крылья Советов
1:1
Торпедо Москва
окончен
«Торпедо» надеялось избавиться от нуля в графе «очки» на выезде в Самаре.
Протокол игры  
Крылья Советов1:1Торпедо Москва
  20'Караев Давид (0:1)
(1:1) Шитов Владислав68'  
Ломаев ИванБейл ГленнГапонов ИльяСолдатенков АлександрГоршков ЮрийЕжов РоманВитюгов Максим 87' (Липовой Данил ( 87') Коваленко АлександрСоколов Артём 62' (Хубулов Владимир ( 62') Цыпченко Дмитрий 62' (Шитов Владислав ( 62') Глушенков Максим
Запасные: Фролов ЕвгенийТепляков ВладиславОвсянников БогданЕвгеньев Роман
Ботнарь ВиталийСмольников ИгорьКожемякин ОлегНетфуллин РавильСамсонов Артём Владимирович  34'Померко АлексейЕнин Иван  83' 88' (Лебеденко Игорь ( 88') Султонов Мухаммад 63' (Эркинов Хожимат ( 63') Рязанцев Александр 57' (Рейхмен Богдан ( 57') Караев Давид 64' (Темников Иван ( 64'  90') Калмыков Амур 58' (Турищев Максим ( 58')
Запасные: Цаллагов ДзамболатЕвдокимов АндрейДовбня Александр
31 июля. Стадион "Solidarnost Arena".

«Торпедо» обыграло «Крылья Советов» в стыках между ФНЛ и РПЛ восемь лет назад. Потом они пересекались в первой лиге, а теперь вдвоём выступают в Премьер-лиге. В первых двух турах эти команды на двоих проиграли три матча из четырёх. «Крылья» имели три очка, торпедовцы – ноль. Дальнейшие перспективы Александра Бородюка на посту главного тренера «чёрно-белых» попали под сомнение. Неизвестно, сколько ещё по времени боссы «автозаводцев» готовы терпеть постоянные поражения на футбольных полях.

В отчётном матче хозяева довольно быстро завладели инициативой. На исходе первой десятиминутки Цыпченко прорвался по зоне левого инсайда и мощно пробил, но не попал в ближнюю девятку. Через несколько минут, уже после незасчитанного офсайдного гола, Глушенков пробовал реализовать свою возможность, однако ему не хватило точности примерно с линии штрафной. И почти сразу волжане нарвались на результативную контратаку. Самсонов невысоко навесил с левого фланга, а Караев ногой по дуге красиво переправил мяч в правый угол (1:0).

Впоследствии москвичи продолжали держать хозяев под угрозой своих ответных атак. Тот же Рязанцев принимал в этом участие. На компенсированных минутах Самсонов снова исполнил доставку слева, Калмыков сделал скидку, и Рязанцев пробивал уже наверняка. Казалось, что это будет гол, однако Ломаев помешал ему свершиться. Перерыв не привнёс в характер игры особых изменений – «Крылья» давили, а «Торпедо» отбивалось и по возможности само пыталось что-то организовать в атаке. Самарцы безуспешно долбились в оборонительную стену половину второго тайма, и «чёрно-белые» всё-таки дрогнули. Игорь Осинькин произвёл пророческую замену, выпустив арендованного у «Спартака» Владислава Шитова. Ежов прострелил справа, Глушенков отрикошетил мяч от соперника, а Шитов удачно сработал на отскоке (1:1).

Всё же не хватало этой игре красок, она шла как-то размеренно. Все уже привыкли к задорным расписным атакам самарцев с прошлого сезона, и они демонстрировали их две недели назад в первом туре против «Оренбурга», но на этом иссякли – по крайней мере на данный момент. «Крыльям» ещё предстоит полноценная перестройка в отсутствие покинувших команду Зиньковского и Сарвели, а также выбывшего из строя Пиняева. «Торпедо» было даже ближе к победе, но здорово сыграл Ломаев, отразивший хлёсткий удар Турищева в ближний угол.

«Автозаводцы» набрали первое очко в нынешнем сезоне, а самарцы – четвёртое. «Крылья» не выиграли второй матч подряд – в прошлом туре они получили крупное поражение от «Зенита». У московского клуба появится некое понимание, что можно и не пропускать за игру три-четыре мяча, как было у них против «Сочи» и «Динамо», но если они хотят избежать борьбы за выживание, то должны уметь склонять чашу весов в свою сторону в более-менее равных матчах.

Кирилл Иванцов

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Торпедо Москва Крылья Советов Чемпионат России РПЛ
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окончен Пари НН 2:2 ЦСКА Москва
окончен Крылья Советов 1:1 Торпедо Москва 1.66 3.95 5.40
окончен Спартак Москва 4:1 Оренбург 1.46 4.40 7.80
Идет 18 минута Ростов 0:0 Химки 1.81 3.65 4.70
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