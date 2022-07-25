Кормильцев: Игрокам «Торпедо» не хватает характера, который был у Стрельцова

Бывший футболист «Торпедо» Сергей Кормильцев оценил старт нового сезона Российской премьер-лиги.

«Торпедо» в первом туре РПЛ уступило «Сочи» (1:3), а во втором матче крупно проиграло «Динамо» (0:4).

«Обе эти команды в межсезонье достаточно сильно изменились, против них можно играть, нельзя разваливаться. Матчи этого тура показали, что даже в меньшинстве на последних минутах можно отыгрываться», — заявил Кормильцев «РБ Спорту».

Экс-игрок рассказал, что спрашивал у ветеранов «Торпедо», чего не хватает команде, все говорят, что не хватает характера, который был у легенды «автозаводцев» Эдуарда Стрельцова.