Ларин: «Пиняев скоро будет в строю»

Экс-директор «Чертаново» Николай Ларин поделился информацией о состоянии здоровья нападающего «Крыльев Советов» Сергее Пиняеве.

«Сегодня два раза разговаривал с Пиняевым. У него все хорошо, никакой операции не надо. Скоро он вернется в строй, ему не потребуются эти полгода, о которых писали», — передает слова Ларина «Спорт-Экспресс».

Функционер сообщил, что ему провели углубленное обследование в «Манчестер Юнайтед», никаких предпосылок не было, игрок месяц будет в Москве, затем отправится в Самару.

Ранее сообщалось, что Пиняеву предстоит операция и восстановление около шести месяцев.