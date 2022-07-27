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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ларин: «Пиняев скоро будет в строю»

27 Июля 2022 • 18:51 Комментировать
Крылья Советов
...
Торпедо Москва
31.07 17:30

Экс-директор «Чертаново» Николай Ларин поделился информацией о состоянии здоровья нападающего «Крыльев Советов» Сергее Пиняеве.

«Сегодня два раза разговаривал с Пиняевым. У него все хорошо, никакой операции не надо. Скоро он вернется в строй, ему не потребуются эти полгода, о которых писали», — передает слова Ларина «Спорт-Экспресс».

Функционер сообщил, что ему провели углубленное обследование в «Манчестер Юнайтед», никаких предпосылок не было, игрок месяц будет в Москве, затем отправится в Самару.

Ранее сообщалось, что Пиняеву предстоит операция и восстановление около шести месяцев. 
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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Николай Ларин Сергей Пиняев
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