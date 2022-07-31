Бородюк: «Есть определенные ротации, ищем баланс»

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Крыльями Советов».

- Наверное, все-таки результат, да, действительно для нас очень важен. Поэтому есть определенные ротации, ищем баланс. Я думаю, что должны ребята, которым доверяют, выйти и показать, на что они способны в Российской премьер-лиге.

- Дополнительная мотивация в связи с этим у футболистов есть? Все-таки два болезненных поражения на старте. Наверняка футболисты хотят доказать, что они не чужие на самом высшем уровне?

- Я думаю, у любого спортсмена должна быть мотивация, не только у футболистов, тем более, у ребят, которые защищают цвета «Торпедо» Москва. В этом плане все зависит от самих футболистов. Мотивация, на мой взгляд, должна быть у каждого спортсмена.