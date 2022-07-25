Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.ру» Еленой Григоревской высказался о крупной победе над «Торпедо» (4:0), которая случилась в матче второго тура РПЛ.

- Ожидали такую крупную победу «Динамо»?

- И да, и нет. После поражения «Торпедо» от «Сочи» 1:3, я думал, что команда соберется и даст бой. Но хватило ее на 30 минут, когда она выглядела неплохо. Даже была пара моментов. Но после пропущенного второго мяча ребята уже просто не верили, что смогут переломить ход встречи. Причем самое интересно, я посмотрел статистику по игре с «Сочи», они там тоже первые два мяча пропустили после 30-й минуты. И здесь то же самое.

- Получается, «Торпедо» хватает на полчаса?

- Да. Поэтому им очень важно забить на первых минутах, когда соперник еще не вкатился в игру. И очень важны последние минуты, когда оппонент уже готовится уйти в раздевалку на отдых. Эти мячи и влияют на конечный результат. В двух встречах так и получилось у «Торпедо». Два мяча они припустили после 30-й минуты и с «Сочи» то же самое. То есть пять мячей они пропустили в последние 15 минут первого тайма.

- «Торпедо» с такой игрой первый кандидат на вылет в ФНЛ?

- Да, и это связано с составом. Команда не укомплектована футболистами, которые могут решить задачу остаться в РПЛ.

- Федор Смолов забил два мяча. Как оцените его прогресс в «Динамо», ведь изначально в него никто не верил.

- Молодец. Наверное, читает о себе. Важно, чтобы в команде были лидеры, причем в каждой линии. А ему по возрасту положено. Он в «Динамо» один из самых старших и ему надо вести за собой молодежь.

- Сможет он догнать Кержакова в бомбардирской гонке? У Александра 133 гола, у Федлора - 95.

- Это будет очень тяжело. Во-первых, надо играть побольше. И забивать хотя бы, как в свое время Олег Терехин, который каждый год свои 15 мячей забивал. Тогда это вполне возможно. И дай бог, чтобы Смолов не получал травмы и здоровье ему позволило играть. Тогда он сможет догнать Кержакова.

- Как оцениваете поступок Варелы, который ночью сбежал с базы и уехал из команды?

- Предательство просто. Думаю, там агент в большей степени виновен.

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- Почему он так поступил? Мог ведь приостановить контракт, как делают некоторые легионеры, и спокойно уехать.

- Не берусь судить. Это нужно спрашивать у игрока. Но это просто предательство ребят и команды.

- Следующая игра у «Динамо» с «Факелом». Можно сказать, что три очка уже в кармане?

- Нет. «Факел» в первой игре показал приличный футбол, и во втором матче бился. Поэтому «Динамо» будет не просто в Воронеже.

- На что могут рассчитывать бело-голубые в этом сезоне, если судить по двум играм?

- Как я отмечал, в первом матче с «Ростовом» команда провалилась во втором тайме. А во втором матче соперник позволял играть и забивать. «Динамо» доминировало почти всю встречу, за исключением первых 30 минут и выглядело очень хорошо. Что будет дальше – посмотрим.