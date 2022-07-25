Борис Игнатьев прокомментировал первые игры «Торпедо» в РПЛ

Бывший главный тренер «Торпедо» Борис Игнатьев поделился мнением о старте московской команды в Российской премьер-лиге.

Игнатьев сказал «Матч ТВ», что в первых двух турах «Торпедо» встречалось с командами, которые заняли призовые места в прошлом сезоне чемпионата России, и на их фоне команда выглядела слабо и без уверенности. Специалист считает, что «черно-белые» пока не адаптированы к лиге, потому что скорости между дивизионами сильно отличаются.

Эксперт отметил, что «Торпедо» важно оказаться выше тех команд, которые близки к их уровню, но пока рано делать выводы, впереди 28 туров.

В первом туре РПЛ «автозаводцы» проиграли «Сочи» (1:3), а во втором матче уступили «Динамо» (0:4).