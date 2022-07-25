Коваленко был отзаявлен «Крыльями Советов»

«Крылья Советов» отзаявили полузащитника Александр Коваленко. Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Сочи» намерен выкупить 18-летнего футболиста у самарского клуба. При этом южане собирались сразу после трансфера отдать игрока в аренду в «Крылья Советов» до конца текущего сезона.

Полузащитник пополнил состав «Крыльев» в феврале этого года, перейдя из «Чертаново». В текущем сезоне футболист принял участие в двух матчах Российской премьер-лиги и отметился результативной передачей во встрече с «Оренбургом» (4:2). Портал transfermarkt оценивает стоимость Коваленко в 500 тысяч евро.