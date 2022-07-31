Осинькин: «Новичкам, к сожалению, мы не можем дать игровое время»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Торпедо».

- Витюгов давно не играл с первых минут, а Соколов дебютирует в основном составе. Оцените их готовность, насколько они полноценно могут сейчас с первых минут заменить выбывших футболистов?

- Время только покажет, насколько полноценно. Но Витюгов вместо Якубы вышел фактически на 10-й минуте матча в Санкт-Петербурге, а Соколов, да, действительно, полноценный дебютант. Хоть он уже в команде полгода, но в силу разных обстоятельств, еще дебютировать в стартовом составе команды не получалось. Но в составе «Химок» у него были матчи в стартовом составе, и здесь он уже достаточно давно и понимает требования, которые у нас в команде надо выполнять. Он уже более адаптирован в отличие от тех новичков, которые у нас пришли буквально после последней товарищеской игры - Шитов, Хубулов и Евгеньев. Этим людям, к сожалению, мы не можем им дать игровое время. Но они потихоньку адаптируются, в тренировках мы уже видим прогресс, но вот уже на эту игру мы пока еще решили, что такой состав будет оптимальный. Со здоровьем у всех в порядке.