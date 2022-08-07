Йоканович: Выход вместе Тюкавина и Смолова - не большая проблема

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович поделился ожиданиями от матча с «Крыльями Советов» в эфире канала «Матч Премьер».

- Возникли некоторые кадровые проблемы перед этой игрой. Прокомментируйте, пожалуйста, состояние отсутствующих футболистов. Насколько их удастся заменить?

- Конечно, и Захарян, и Фомин – очень важные футболисты для нас. Но в то же время в команде 25 игроков. В любом случае сегодня мы готовы, мы готовы конкурировать, и команда проявит себя с лучшей стороны.

- Сегодня вместе играют Смолов и Тюкавин. Означает ли это, что команда поменяет схему, или кому-то придется играть в непривычной для себя роли?

- Я не думаю, что это будет большая проблема для команды. У нас в составе два нападающих. Мы посмотрим, как мы сыграем. Сегодня сыграем именно тем составом, который есть.