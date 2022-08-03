Стало известно, при каком условии «Динамо» заплатит десять миллионов евро за Монтеса

«Динамо» заплатит клубу «Монтеррей» 10 миллионов евро за защитника Сесара Монтеса при определенном условии.

По сведениям «Спорт-Экспресса», «бело-голубые» заплатят десять млн евро в том случае, если будут выполнены некоторые условия, в том числе «Динамо» должно выиграть золотые медали Российской премьер-лиги.

В текущем сезоне 25-летний защитник принял участие в шести встречах чемпионата Мексики, в которых получил две желтые карточки.

Согласно данным портала transfermarkt, стоимость Сесара Монтеса составляет семь миллионов евро. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 2026 года.