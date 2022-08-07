​Без Фомина и Захаряна: состав «Динамо» на матч с «Крыльями Советов»

В воскресенье вечером «Динамо» проведёт гостевой матч Российской премьер-лиги против «Крыльев Советов». Наставник московской команды Славиша Йоканович включил в стартовый состав своей команды таких игроков:

Шунин, Паршивлюк, Сазонов, Фернандес, Скопинцев, Лесовой, Моро, Гагнидзе, Смолов, Грулёв, Тюкавин.

Даже среди запасных игроков «Динамо» не оказалось Даниила Фомина и Арсена Захаряна. Первый в прошлой игре получил повреждение, а второй – красную карточку.

Не пропустите текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» - «Динамо», которую организовал портал LiveResult. Игра стартует в 17:00 по московскому времени.