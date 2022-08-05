Карзев прошёл медосмотр для перехода в «Динамо»

Полузащитник «Маккаби» из Нетании Эден Карзев в ближайшее время подпишет контракт с московским «Динамо».

По сведениям «РБ Спорта», футболист успешно прошел медицинское обследование для перехода в стан «бело-голубых». Сообщается, что стороны могут заключить трудовой договор уже сегодня, 5 августа. Крайний срок — это 6 августа. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 2,8 миллиона евро.

В текущем сезоне 22-летний хавбек принял участие в двух встречах Лиги конференций, в которых не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в один миллион евро.