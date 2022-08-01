Колыванов рассказал, при каком условии переход Монтеса в «Динамо» может обернуться катастрофой

Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов поделился мнением о возможном переходе защитника мексиканского клуба «Монтеррей» Сесара Монтеса в московское «Динамо».

Ранее сообщалось, что стороны находятся в продвинутой стадии переговоров. Сумма потенциального трансфера оценивается в 11 миллионов евро.

«Я не знаю Монтеса и как он играет, поэтому не могу сказать, стоит ли за такие больше деньги покупать его. Если он приедет в «Динамо», а потом сразу уедет, то это будет катастрофа», — цитирует Колыванова Metaratings.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника сборной Мексики в 7 миллионов евро. За национальную команду 25-летний Монтес провёл 23 матча, в которых отметился одним забитым голом.