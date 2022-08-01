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Гранат: «Сумма за этого Монтеса впечатляет, не знаю, что там за защитник такой»

01 Августа 2022 • 14:51 Комментировать
Крылья Советов
...
Динамо Москва
07.08 17:30

Бывший игрок «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о возможном переходе мексиканского защитника Сесара Монтеса в московский клуб.

По мнению Граната, «бело-голубые» нуждаются в усилении каждой из своих линий, а на российском рынке непросто найти центрального защитника.

«Сумма за этого Монтеса очень впечатляет. Не знаю, что там за защитник такой. Для борьбы за призовые места нужен игрок в центр поля», — цитирует Граната «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что стороны близки к соглашению. Ожидается, что «Динамо» заплатит за трансфер игрока клуба «Монтеррей» 11 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего мексиканца в 7 миллионов евро.    

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Владимир Гранат Монтеррей Сесар Монтес Трансферы футбола - лето 2022
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