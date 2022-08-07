Альберто Ромеро, агент защитника «Динамо» Роберто Фернандеса, прокомментировал дебютный гол своего клиента в Российской премьер-лиге.

Парагвайский футболист отметился забитым мячом на 13-й минуте матча «Крылья Советов» – «Динамо», в котором московский коллектив взял верх со счётом 2:0.

«Прекрасно, что Роберто забил, а главное – команда выиграла и не пропустила. Мне понравилась игра, всё складывается хорошо. В «Динамо» отлично приняли Роберто, адаптация проходит хорошо, как вы видите!» – рассказал Ромеро в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Роберто Фернандес перебрался в «Динамо» в конце июля из парагвайского «Гуарани».