Йоканович: «Хорошо вошли в игру»

Московское «Динамо» продолжает идти без поражений по чемпионату российской Премьер-лиги - в четвертом туре «бело-голубые» переиграли в Самаре местные «Крылья Советов», забив два безответных мяча. Наставник московского клуба Славиша Йоканович доволен результатами команды, хотя и остаются нарекания к качеству игры.

- Я доволен сегодняшней игрой, рад, что нам удалось положить в копилку три очка, я доволен результатом, нашей победой, мы хорошо вошли в игру. Команда полностью выполнила план, который был разработан, но могу сказать, что мы в поиске лучшей игры, - цитирует Йокановича новостное агентство ТАСС.

В следующем, пятом туре российской Премьер-лиги «Динамо» примет дома гостей из Кубани - «Краснодар».