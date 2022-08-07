Осинькин: «До конца точный ответ, насколько Евгеньев готов, мы сможем дать только после игры»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в эфире канала «Матч Премьер».

- Бросается в глаза, в первую очередь, линия обороны. Появление Евгеньева с первых минут связано с его динамовским прошлым в том числе? Или таково текущее состояние футболиста? Вообще насколько он готов? У него была пауза.

- Он пришел к нам прямо перед первой игрой. Конечно, сейчас четвертый тур, все это время он с нами полноценно тренировался и в каждом матче пусть небольшое игровое время, но получал. По-настоящему до конца точный ответ, насколько он готов, мы сможем дать только после игры. Но мы надеемся на то, что это квалифицированный игрок, который уже набирает форму и сможет сыграть хороший матч против своей бывшей команды.